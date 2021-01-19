08:27 19 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Плотина Ингури ГЭС

Минэкономики: ремонт Ингури ГЭС важен для энергобезопасности Грузии

© photo: Sputnik / Besik Pipia
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Энергетика Грузии (220)
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210119/250643146/Minekonomiki-remont-Inguri-GES-vazhen-dlya-energobezopasnosti-Gruzii.html

Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно с целью своевременного завершения работ и ввода в эксплуатацию Ингури ГЭС

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Проект ремонта самой мощной ГЭС Грузии – Ингури, является масштабным, и критически важным для энергобезопасности Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Все пять агрегатов Ингури ГЭС будут отключены с 20 января до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.

Ингури ГЭС и Ингурское водохранилище
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Самая мощная ГЭС Грузии остановится 20 января

Подробную информацию о подготовительных работах для масштабного проекта Турнава обсудила с представителями госведомств энергетического сектора страны, и строительных компаний, реализующих проект ремонта ГЭС.

"Ингури ГЭС очень важный для нас объект, и источник дешевой энергии, который вошел в эксплуатацию в 70-ых годах 20 века. Для его безопасной эксплуатации периодически необходимо проводить ремонтные работы. В этот раз будут проведены довольно масштабные работы – цементирование тоннеля, вынос ила, ремонт электромеханических частей, что в конечном итоге обеспечит сокращение потерь воды на станции и увеличит ее выработку", - заявила Турнава журналистам.

По ее словам, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно с целью своевременного завершения работ и ввода в эксплуатацию Ингури ГЭС.

Последний раз ремонтные работы на ГЭС произвели 15 лет назад. По словам Турнава, для безопасной работы гидростанции, стало необходимо ее остановка. Для этого было выбрано оптимальное время, когда водные ресурсы Ингури ГЭС минимальны.

Вид с плотины Ингури ГЭС
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
На ремонт Ингури ГЭС будет выделено 28 миллионов евро

Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро. 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Ингури ГЭС, самая крупная на Кавказе, является основным источником электроэнергии Грузии. Зимой практически вся выработанная этой ГЭС электроэнергия подается Абхазии, которая не контролируется центральными властями Грузии.

Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.

Темы:
Энергетика Грузии (220)
Теги:
Натия Турнава, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, энергетика, Ингури ГЭС, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства в дела других стран
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства в дела других стран
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться