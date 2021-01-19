Минэкономики: ремонт Ингури ГЭС важен для энергобезопасности Грузии

Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно с целью своевременного завершения работ и ввода в эксплуатацию Ингури ГЭС

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Проект ремонта самой мощной ГЭС Грузии – Ингури, является масштабным, и критически важным для энергобезопасности Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Все пять агрегатов Ингури ГЭС будут отключены с 20 января до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.

Подробную информацию о подготовительных работах для масштабного проекта Турнава обсудила с представителями госведомств энергетического сектора страны, и строительных компаний, реализующих проект ремонта ГЭС.

"Ингури ГЭС очень важный для нас объект, и источник дешевой энергии, который вошел в эксплуатацию в 70-ых годах 20 века. Для его безопасной эксплуатации периодически необходимо проводить ремонтные работы. В этот раз будут проведены довольно масштабные работы – цементирование тоннеля, вынос ила, ремонт электромеханических частей, что в конечном итоге обеспечит сокращение потерь воды на станции и увеличит ее выработку", - заявила Турнава журналистам.

По ее словам, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно с целью своевременного завершения работ и ввода в эксплуатацию Ингури ГЭС.

Последний раз ремонтные работы на ГЭС произвели 15 лет назад. По словам Турнава, для безопасной работы гидростанции, стало необходимо ее остановка. Для этого было выбрано оптимальное время, когда водные ресурсы Ингури ГЭС минимальны.

Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро. 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Ингури ГЭС, самая крупная на Кавказе, является основным источником электроэнергии Грузии. Зимой практически вся выработанная этой ГЭС электроэнергия подается Абхазии, которая не контролируется центральными властями Грузии.

Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.