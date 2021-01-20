Курс лари на среду – 3,2994 GEL/$1

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Все больше иностранцев хотят работать удаленно из Грузии На основании поданных заявок, в Грузию уже прибыли 742 человека и, по прогнозам, за полгода они потратят в стране около девяти миллионов долларов 360

Пололикашвили переизбран на пост главы Всемирной туристической организации Впервые генсеком UNWTO Пололикашвили избрали в мае 2017 года, тогда за его кандидатуру проголосовали большинство стран-членов Совета Всемирной туристкой организации 252