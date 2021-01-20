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Проспект Ильи Чавчавадзе в Ваке в Тбилиси - ночной пейзаж

Все больше иностранцев хотят работать удаленно из Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (660)
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На основании поданных заявок, в Грузию уже прибыли 742 человека и, по прогнозам, за полгода они потратят в стране около девяти миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. С 27 августа 2020 года по 17 января 2021 года около 2,2 тысячи граждан из 90 стран выразили желание участвовать в проекте "Работай из Грузии", сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

"Работай из Грузии" – проект Национальной администрации туризма, который принимает иностранных граждан с высокой зарплатой, желающих работать дистанционно в Грузии. Правительство страны предлагает сотрудникам различных глобальных компаний, работающих в 95 странах мира, приехать и работать удаленно из Грузии не менее 180 дней. Доход заявителя должен составлять не менее двух тысяч долларов США.

Мужчина работает на ноутбуке сидя за столиком кафе грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На основании поданных заявок, в Грузию уже прибыли 742 человека. Согласно прогнозным показателям, за полгода они потратят в стране около 9 миллионов долларов. Прибытие 2 190 иностранцев, зарегистрированных в проекте, в среднем равно их потенциальным затратам в 26 миллионов долларов за полугодовой период.

Из иностранцев, которые уже заполнили соответствующее заявление, 58% – самозанятые, 26% работают полный рабочий день и 16% – предприниматели.

Международные издания и туристические медиаплощадки проявили интерес к проекту "Работай из Грузии". Статьи о проекте подготовили New York Times, Forbes, Insider, Big 7 Travel и другие издания.

Тбилиси занял второе место в рейтинге лучших городов для удаленной работы в 2021 году, подготовленным престижным туристическим изданием Big Seven Travel для так называемых "цифровых кочевников".

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (660)
Теги:
Экономика, Грузия


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