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Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис

На грани полного краха – рестораторы в Грузии бьют тревогу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1637)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210120/250655172/Na-grani-polnogo-krakha---restoratory-v-Gruzii-byut-trevogu.html

Чем ближе сакральная дата 1 февраля, когда правительство обещает смягчить введенные в связи с пандемией ограничения, тем настойчивее требования дать бизнес сектору возможность возобновить работу

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Рестораторы в Грузии бьют тревогу – пандемия лишила дохода и оставила без работы около 250 тысяч человек, занятых в ресторанном бизнесе, заявляют в Ассоциации рестораторов Грузии.

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Как заявил вице-президент ассоциации Шота Бурджанадзе, в этот непростой период ресторанный бизнес нуждается в помощи государства.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Только улучшением эпидемиологической ситуации стране не помочь, если не восстановить экономику. Пандемия привела к потере 250 000 рабочих мест, краху отрасли. Поэтому от имени 15 ассоциаций хотим озвучить общий мессидж, потому что это проблема не только в одной отрасли – весь бизнес должен заработать в ускоренном режиме. Речь идет о выживании не какой-либо одной сферы бизнеса, а о выживании непосредственно государства", – говорит Бурджанадзе.

Представители 15 ассоциаций подробно расскажут о своих взглядах на встрече в администрации правительства, которая состоится в среду, 20 января.

Какие ограничения будут сняты с 1 февраля, а какие останутся в силе – уже сегодня должен быть готов план Координационного совета. На данном этапе ослабление жестких ограничений предусмотрено только для торговых центров и рынков.

 

Темы:
Экономика Грузии (1637)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Экономика, Грузия


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