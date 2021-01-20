Самая мощная станция Грузии - Ингури ГЭС - встала на ремонт

Все пять агрегатов Ингури ГЭС будут отключены до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного тоннеля

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Ремонтные работы в тоннеле самой мощной гидроэлектростанции Грузии – Ингури ГЭС – начались 20 января в 00:00 часов, говорится в сообщении компании Engurhesi.

Все пять агрегатов Ингури ГЭС будут отключены до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.

Минэкономики: ремонт Ингури ГЭС важен для энергобезопасности Грузии>>

"С самого начала, с 70-х годов, в проект входило опорожнение тоннеля Ингури ГЭС каждые 5 лет, оценка состояния и проведение необходимых и обязательных работ. Последний ремонт был проведен в 2006 году, с тех пор прошло почти 15 лет. В 2018 году тоннель был проинспектирован. Мы отметили места, которые нуждаются в ремонте, и откуда, предположительно, происходит утечка воды, что приводит к потерям электроэнергии", – заявил председатель совета директоров ГЭС Леван Мебония.

По словам Мебония, ежегодные потери электроэнергии составляют 200-250 миллионов киловатт-часов. В результате ремонта, потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т. е. на 30-40%.

Комментируя вопрос приостановки работы ГЭС, глава Минэкономики Грузии Натия Турнава отметила, что это не нанесет ущерба энергосистеме Грузии, так как в это период сезонная выработка минимальна – около 500 миллионов киловатт-часов.

Как ранее заявил Sputnik Грузия директор ГЭС Гия Хубуа, отсрочка ремонтных работ может привести к незапланированной остановке работы гидростанции из-за утечки воды.

Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро. 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития..

Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.