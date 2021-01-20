В Грузии истекает срок подачи данных о работниках для получения компенсации по безработице

К этому времени заявки на получение государственного пособия подали уже 115 тысяч граждан, потерявших работу из-за пандемии, большей их части деньги уже начислены

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии напоминает работодателям, что сегодня, 20 января, истекает срок подачи данных за первый месяц о сотрудниках для получения государственной помощи в размере 200 лари (примерно 60 долларов).

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Выдача пособий по безработице для потерявших работу граждан Грузии в период введения ковид-ограничений началась с 1 января, но чтобы получить ее, надо соответствовать ряду требований. Размер компенсации составляет ежемесячно 200 лари (60 долларов), а выдаваться она будет в течение шести месяцев.

Заявки работодатели могут подавать дистанционно, включая 20 число каждого последующего месяца, в течение полугода с авторизованной страницы пользователя https://eservices.rs.ge.

По последним данным, на получение пособия по безработице подали заявки 115 тысяч граждан.

Проверить реестр получателей пользователь может самостоятельно, благодаря обновленному программному обеспечению https://www.rs.ge/kompensacia. Все заинтересованные лица смогут проверить, предъявил ли работодатель необходимые данные, введя в поисковик личный номер, дату рождения и идентификационный код организации.

В ведомстве отмечают, что ответственность за ущерб, нанесенный государству в случае предъявления неправильной информации со стороны работодателя и безосновательной выдачи компенсации, возлагается на заявителя.

Служба доходов призывает граждан сообщать о фактах нарушения, об использовании т.н. мошеннических схем, отмечая, что соответствующие следственные ведомства отреагируют на каждый такой факт.

Кто может получить компенсацию от государства?

Компенсацию могут получить официально трудоустроенные или в декрете, если они были трудоустроены в течение как минимум двух месяцев в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период с ноября 2020 года по февраль 2021 не получали зарплату в течение одного или более месяцев.

На компенсацию не могут рассчитывать трудоустроенные в бюджетной организации, Национальном банке, регулирующих комиссиях и предприятиях, более половины акций которых принадлежат государству.

Все документы подает работодатель, который заполняет заявку на сайте службы доходов ежемесячно.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата в размере минимум 10 лари. Между тем каждый работник сможет найти себя в реестре получателей компенсации, зайдя на сайт www.rs.ge.