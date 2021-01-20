В Грузии ввели новые правила денежных переводов через терминалы самообслуживания

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. По новым правилам, в Грузии для перевода денег через терминалы самообслуживания обязательна идентификация пользователя, говорится в сообщении Банковской ассоциации.

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"По рекомендации Национального банка Грузии, в целях защиты персональных данных потребителей при выполнении различных операций по переводу через терминалы самообслуживания стало обязательным вводить личный номер пользователя и смс-код, отправленный на мобильный телефон. Решение является частью стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма", - говорится в сообщении.

Прохождение процесса идентификации обязательно во время перечисления денег на следующие услуги: азартные игры и лотерея, онлайн-игры, страховка и частные пенсионные фонды, финансовые сервисы, в том числе внос средств на банковский счет физического или юридического лица, сервисы микрофинансовых организаций или субъектов, выдающих кредит, лизинг, заполнение электронного кошелька, финансовые рынки и денежные переводы. Кроме того, данные меры обязательны для интернет-маркетинга, транспорта и логистики, туристического обслуживания, сетевого маркетинга, благотворительности, сервисов, связанных с приобретением недвижимости.

Новые правила действуют в стране с 15 января. Это связано с требованиями нового Закона Грузии "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма", принятого в 2019 году.

По информации Ассоциации, соответствующие представители финансового сектора были проинформированы о запланированных новшествах. У них было время сообщить о новых регуляциях потребителям и проводить информационную кампанию в этом направлении.

Идентификация, вне зависимости от суммы, не требуется для коммунальных платежей, платежей, входящих в госказну, в Пенсионный фонд, оплаты проезда в такси, автобусе, поезде, услуги почты, оплаты ВУЗов, школ, детских садов и кружков, спортивных оздоровительных кружков, выписки газет и журналов, бытовых услуг, здравоохранения, визового сбора, определенных виды страхования, на которые по закону не распространяются требования идентификации; покупки товаров с низким уровнем риска.