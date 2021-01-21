Ввод стандарта "Евро-5" на дизельное топливо в Грузии перенесли еще на год

В Уголовный кодекс Грузии добавилась новая статья, согласно которой при повторном факте поставок некачественного топлива виновный может получить лишение свободы на срок до трех лет

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Ввод стандарта "Евро-5" на дизельное топливо в Грузии, запланированный на 1 января 2021 года, согласно постановлению правительства, перенесли на 1 января 2022 года.

Задействование новых стандартов ранее было запланировано на 1 января 2020 года, однако по просьбе представителей бизнес-объединений вступление в силу новшества перенесли. На данном этапе Грузия импортирует дизельное топливо стандарта "Евро-4" и "Евро-5".

По информации министерства окружающей среды и сельского хозяйства, требования к качеству дизельного топлива постепенно улучшаются и в рамках установленных параметров с 2019 года соответствуют стандарту Евро-4, что предполагает небольшое содержание серы.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются машины, и показатель качества топлива - один из важнейших параметров при оценке экологической ситуации, поэтому улучшение качества топлива будет способствовать сокращению загрязнения. Будет улучшен процесс горения в автомобилях, что обеспечит сокращение выброса диоксида азота и твердых частиц.

В прошлом году власти Грузии ужесточили контроль за качеством топлива. По инициативе парламентского комитета по охране окружающей среды, санкции ужесточили на импорт, производство и реализацию некачественного бензина или дизельного топлива в Грузии.

Пакет изменений предусматривает не только увеличение штрафов за нарушение норм качества автомобильного топлива, но и уголовную ответственность.

В соответствии с изменениями в Уголовный кодекс Грузии добавилась новая статья, согласно которой при повторном факте поставок некачественного топлива виновный, после административного взыскания, наказывается штрафом и исправительными работами сроком до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.