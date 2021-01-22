Внешнеторговый оборот Грузии в 2020 году снизился на полтора миллиарда долларов

Грузинскую продукцию в 2020 году вывезли на сумму 3,3 миллиарда долларов – на 12% меньше по сравнению с 2019 годом

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Торговля в Грузии на фоне пандемии коронавируса продолжает падать – внешнеторговый оборот в 2020 году в целом снизился на 14,8% по сравнению с прошлым годом и составил 11,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Грузинскую продукцию в 2020 году вывезли на сумму 3,3 миллиарда долларов – на 12% меньше по сравнению с 2019 годом.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за 2020 год

Импорт в 2020 году составил более 8 миллиардов долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Отрицательный торговый баланс Грузии в 2020 году составил 4,7 миллиарда долларов, что представляет собой 41,1% от всего внешнеторгового оборота.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Экспорт в 2020 году вырос по следующим категориям товаров: медные руды и концентраты (12,3%), спиртные напитки (3,8%), руды драгоценных металлов (751,3%), золото (34%) и фундук и другие орехи (40,9%).

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за 2020 год

В то же время экспорт легковых машин упал на 44,9%, ферросплавов – на 18,5%, натуральных виноградных вин – на 5,6%, лекарственных средств – на 42,6%, минеральных и пресных вод – на 12,7% и так далее.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

С начала 2020 года вырос только импорт руд драгоценных металлов на 1106,8%.

В то же время импорт легковых автомобилей упал на 31,4%, медных руд и концентратов – на 11,6%, нефти и нефтепродуктов – на 34,2%, лекарственных средств – на 7,9%, нефтяных газов и газообразных углеводородов – на 10,2%, телефонных аппаратов – на 22,3%, сигар, сигарилл и сигарет – на 15,4% и так далее.

С кем торгует Грузии

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай. В целом оборот с этими странами в прошлом году составил более 4,1 миллиарда долларов, что составляет более 36,2% от общего торгового оборота.

Турция на первом месте – внешнеторговый оборот с соседней страной в 2020 году составил около 1,6 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 12,2% по сравнению с 2019 годом.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за 2020 год

В Турцию с начала 2020 года вывезли более 34,1 тысячи тонн ферросплавов, около 1,3 тысячи тонн трикотажных изделий, более 30,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали, более 5,6 тысячи тонн жиров рыб, морских млекопитающих и их фракции и другие товары.

За этот период из Турции завезли более 67,2 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 528,4 тонны лекарственных препаратов, около 23,5 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.

Россия на втором

В 2020 году оборот между Грузией и Россией сократился на 9,9% по сравнению с 2019 годом и составил более 1,3 миллиарда долларов – 11,7% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли около 108,3 тысячи тонн ферросплавов, более 41,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 78,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 6,7 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом более 348,7 тысячи тонн.

Из России также завезли более 488,3 тысячи тонн пшеницы, около 172,1 тысячи тонн нефтяных газов, около 42 тысяч тонн подсолнечного масла и так далее.

Китай на третьем

Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем составил около 1,2 миллиарда долларов, что составляет 10,4% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 9,5%.

С начала года в Китай вывезли около 266,3 тысячи тонн медных руд и концентратов, более 13,2 тысячи тонн руд драгоценных металлов, около 3,5 тысячи тонн натуральных виноградных вин и так далее.

Из Китая импортировали более 38,5 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, около 2,2 тысячи лампочек и осветительных приборов, 699,8 тонны аппаратуры для приема телевизионной связи и так далее.

С кем еще торгует Грузия

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – более 934,5 миллиона долларов, США – около 620,9 миллиона долларов, Армения – около 610 миллионов долларов, Украина – более 607,2 миллиона долларов, Германия – около 466,9 миллиона долларов, Болгария – более 422,7 миллиона долларов, Италия – более 216 миллионов долларов.