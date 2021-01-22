07:49 22 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0064
  • 100 RUB4.4826
  • USD3.3010
Поиск
Натия Турнава на брифинге

Министр: сектор энергетики в Грузии развивается несмотря на пандемию

© Sputnik / STRINGER
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Энергетика Грузии (222)
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1a/250172979.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210122/250675299/Ministr-sektor-energetiki-v-Gruzii-razvivaetsya-nesmotrya-na-pandemiyu.html

Чтобы как-то смягчить последствия пандемии и помочь населению, правительство приняло решение субсидировать коммунальные платежи за электроэнергию и газ

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Несмотря на борьбу с распространением коронавируса и мер направленных на решение последствий пандемии в Грузии, не один энергетический проект не приостанавливался, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Турнава приняла участие в вебинаре по вопросам вызовов глобальной энергетики в результате COVID-19, и постпандемическое развитие сектора. Организатор мероприятия – ЕБРР.

Жинвальское водохранилище - плотина
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Инвестиции в энергетику Грузии в ближайшие годы составят 1,3 млрд лари

"В стране не приостанавливались энергетические проекты, которые осуществляются на частные инвестиции. Речь идет о проектах как до пандемии, так и начатых в течение 2020 года. Гидроэлектростанции мощностью 670 мегаватт-часов или вошли в эксплуатацию, или перешли на этап строительства", – сказала Турнава на вебинаре.

В прошлом году в Грузии были реализованы важные энергетические проекты, направленные на укрепление энергетической независимости страны: вошли в эксплуатацию или перешли на этап строительства гидростанции с общей установленной мощностью до 670 мегаватт. Вошла в эксплуатацию ТЭС "Гардабани-2" мощностью в 230 мегаватт, оснащенная новейшими технологиями. Также завершилось выражение интересов для третьей по счету теплостанции комбинированного цикла мощностью в 272 мегаватт – "Гардабани-3".

Кроме того, реализованы многочисленные проекты по развитию энергетической инфраструктуры: построены два новых магистральных газопровода, подстанции, высоковольтные линии электропередачи и т. д.

Гидроэлектростанция. Плотина близ Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Правительство Грузии поддержит инвесторов в сфере энергетики

Как заявила Турнава в ходе вебинара, пандемия поставила перед серьезным вызовом и грузинскую энергетику.

"Экономический спад в мире вызывает ряд негативных событий для энергетики – снижение потребления и платежеспособности как в бизнесе, так и среди населения, а также приостановление проектов. В этом отношении Грузия отличается тем, что наша правительственная команда запланировала субсидировать затраты на электроэнергию для семей как одну из мер антикризисного плана. Таким образом, мы помогаем 2/3 семей Грузии, которые являются потребителями электроэнергии и природного газа", – сказала министр.

Чтобы как-то смягчить последствия пандемии и помочь населению, правительство приняло решение субсидировать коммунальные платежи на 200 кВт электричества/м3 газа в течение четырех месяцев, начиная с ноября прошлого года. На первом этапе помощью воспользовались более 1,1 миллиона абонентов. В итоге субсидии продлили включая февраль 2021 года.

Энергонезависимость в приоритете

Одним из важных шагов к энергонезависимости стал проект ремонта самой мощной ГЭС Грузии – Ингури. Все пять агрегатов Ингури ГЭС будут отключены с 20 января до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля. Эти масштабные работы в конечном итоге обеспечат сокращение потерь воды на станции и увеличат ее выработку.

Плотина Ингури ГЭС
© photo: Sputnik / Besik Pipia
Минэкономики: ремонт Ингури ГЭС важен для энергобезопасности Грузии

Специалисты полагают, что уже через девять лет Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в стране уже к 2030 году достигнет 22 миллиардов кВт/ч.

Поэтому строительство как можно большего числа гидростанций является приоритетом правительства Грузии. Ведь полностью надеяться на альтернативные источники энергии нельзя. Ветряные станции не могут на 100% заменить гидроэнергетику. У таких станций есть проблемы, связанные со стабильностью и с генерацией.

Темы:
Энергетика Грузии (222)
Теги:
Натия Турнава, энергетика, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться