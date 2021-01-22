Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля

Со следующего месяца все авиакомпании смогут летать в Грузии с определенной регулярностью, отметила министр

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузия возобновит регулярное авиасообщение с 1 февраля, заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава на брифинге в пятницу.

"С 1 февраля мы приняли решение допустить регулярные рейсы. Что означает, что все авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы или новые компании смогут летать в Грузии с определенной регулярностью", – сказала Турнава.

Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов, отметила она.

"Также мы обсуждаем и определимся на следующей неделе, как упростить въезд в Грузию для визитеров из разных стран", – сказала Турнава.

Она добавила, что в первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива.

"Уже к лету мы сможем принимать всех туристов", – заключила Турнава.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.