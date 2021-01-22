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Самолет в небе

Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля

© photo: Sputnik / Marina Listseva
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (686)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210122/250678751/Gruziya-vozobnovit-regulyarnoe-aviasoobschenie-s-1-fevralya.html

Со следующего месяца все авиакомпании смогут летать в Грузии с определенной регулярностью, отметила министр

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузия возобновит регулярное авиасообщение с 1 февраля, заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава на брифинге в пятницу.

"С 1 февраля мы приняли решение допустить регулярные рейсы. Что означает, что все авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы или новые компании смогут летать в Грузии с определенной регулярностью", – сказала Турнава.

Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов, отметила она.

Самолет авиакомпании Flydubai
photo: GCAA / FB
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"Также мы обсуждаем и определимся на следующей неделе, как упростить въезд в Грузию для визитеров из разных стран", – сказала Турнава.

Она добавила, что в первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива.

"Уже к лету мы сможем принимать всех туристов", – заключила Турнава.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.

 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (686)


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