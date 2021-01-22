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Мука

Грузия увеличивает размер субсидии на пшеничную муку

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1643)
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Повышенная субсидия коснется пшеничной муки первого сорта, продаваемой в период с 1 февраля до 31 марта 2021 года

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Государственная субсидия на мешок пшеничной муки увеличится и составит 15 лари (примерно 5 долларов), говорится в постановлении правительства Грузии.

Ранее субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10 лари.

Как отмечено в постановлении правительства, указанная повышенная субсидия коснется пшеничной муки первого сорта, продаваемой в период с 1 февраля до 31 марта 2021 года.

Мука
© photo: Sputnik / Sergey Mal'gavko
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Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта.

Программа началась в декабре и рассчитана на 4 месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. Программа продлится до 1 марта.

Всего для субсидирования пшеничной муки государство планирует потратить 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов).

Темы:
Экономика Грузии (1643)
Теги:
Хлеб, Зерно, Грузия


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