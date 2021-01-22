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Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению СЕМЕК

В Грузии создана платформа для отказа от субсидии за электричество

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1643)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210122/250679386/V-Gruzii-sozdana-platforma-dlya-otkaza-ot-subsidii-za-elektrichestvo.html

После повышения тарифа на электроэнергию, учитывая тяжелый социальный фон в стране, правительство приняло решение субсидировать разницу между старым и новым тарифом абонентам, потребляющим менее 300 кВт/ч в месяц

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению (GNERC) задействовала платформу, на которой желающие смогут отказаться от государственной субсидии на увеличенный тариф за электричество.

Светильник в комнате
© CC0 / Pixabay
В Грузии увеличился тариф на электроэнергию

С 1 января в Грузии вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для жителей страны. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри (с учетом НДС).

По информации GNERC, платформа была задействована по просьбе части потребителей. Зафиксировать свое решения на платформе могут как физические, так и юридические лица. Отказ от субсидии за январь можно зафиксировать до конца текущего месяца.

После заполнения заявки информация направляется в энергораспределительную компанию для дальнейшего реагирования.

Исходя из того, что указанная субсидия будет действовать в течение 2021 года, граждане смогут зафиксировать отказ как за каждый месяц по отдельности, так и сразу за 12 месяцев – с января по декабрь 2021 года.

Правительство Грузии приняло решение оплачивать разницу в тарифе для большей части семей Грузии. Они будут платить за свет по старым тарифам. Субсидия коснется тех абонентов, которые потребляют менее 300 кВт/ч электроэнергии в месяц, а это более 1,6 миллиона семей.

Темы:
Экономика Грузии (1643)
Теги:
энергетика, Правительство, Грузия


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