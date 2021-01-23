После 15 февраля рестораны могут открыться по всей Грузии

Пока правительство Грузии приняло решение разрешить работу объектов питания только в Аджарской АР, где они откроются уже 1 февраля

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Если в Грузии сократится распространение коронавирусной инфекции, с 15 февраля рестораны страны могут открыться и в других регионах Грузии, заявила глава Минрегионов Майя Цкитишвили в эфире телеканала Rustavi 2.

C 1 февраля по решению правительства объекты питания заработают только в Аджарской АР. При этом работники ресторанов должны будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели. Решение открыть рестораны и кафе только в Аджарии вызвало недовольство представителей ресторанного бизнеса в других регионах.

"В том случае, если к 15 февраля уровень распространения инфекции сократится, работа ресторанов возобновится и в других регионах", – сказала Цкитишвили.

При этом она отметила, что главным риском заражения в ресторанах является не персонал, а клиенты, которые находятся в помещении без масок.

"Когда мы говорим о ресторанах, то там основным источником инфицирования являются не официанты, а гости, которые находятся без масок. Эта долгая коммуникация без масок вызывает несоблюдение правил", – пояснила Цкитишвили.

На сегодняшний день, в Аджарии наравне с регионами Мцхета-Мтианети, Гурия и Рача-Лечхуми фиксируется наименьшее число заболевших. Эпицентром заражения остаются Тбилиси, Имерети, Самегрело и Квемо Картли.