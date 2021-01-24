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Люди в масках

Траты правительства Грузии на меры по борьбе с коронавирусом будут проверены

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (230)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210124/250688864/Traty-pravitelstva-Gruzii-na-pandemiyu-koronavirusa-budut-provereny.html

Целью проверки Службой государственного аудита будет установление эффективности траты бюджетных средств

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Расходы правительства Грузии на меры по борьбе с COVID-19 будут проверены, сообщает Первый канал со ссылкой на Службу государственного аудита.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
Какие средства выделены на антикризисный план из бюджета в 2021 году

По данным службы, в 2021 году она проверит соглашения на обустройство карантинных зон, а также эффективность системы здравоохранения и мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса.

Целью такой проверки будет установление эффективности траты бюджетных средств.

Что будут проверять

На фоне пандемии коронавируса в июне прошлого года правительство изменило бюджет страны и направило 1,8 миллиарда лари на осуществление антикризисных мер.

Большая часть этих средств пошла на социальную помощь.

Кроме того, 44 миллиона лари были потрачены на оплату обслуживания карантинных зон, а 151 миллион лари – на расходы здравоохранения из-за коронавируса, в том числе на тесты, средства личной защиты и другое.

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Еще 559,2 миллиона лари было выделено на льготы и субсидии для бизнеса и клиник, в том числе на выдачу малых грантов, кредитно-гарантийную схему, субсидирование клиник и так далее.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигло 252 972, из которых выздоровели 240 629, а скончались 3 038.

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (230)
Теги:
Служба государственного аудита Грузии, Грузия, Правительство Грузии, Экономика, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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