Траты правительства Грузии на меры по борьбе с коронавирусом будут проверены

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Расходы правительства Грузии на меры по борьбе с COVID-19 будут проверены, сообщает Первый канал со ссылкой на Службу государственного аудита.

По данным службы, в 2021 году она проверит соглашения на обустройство карантинных зон, а также эффективность системы здравоохранения и мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса.

Целью такой проверки будет установление эффективности траты бюджетных средств.

Что будут проверять

На фоне пандемии коронавируса в июне прошлого года правительство изменило бюджет страны и направило 1,8 миллиарда лари на осуществление антикризисных мер.

Большая часть этих средств пошла на социальную помощь.

Кроме того, 44 миллиона лари были потрачены на оплату обслуживания карантинных зон, а 151 миллион лари – на расходы здравоохранения из-за коронавируса, в том числе на тесты, средства личной защиты и другое.

Еще 559,2 миллиона лари было выделено на льготы и субсидии для бизнеса и клиник, в том числе на выдачу малых грантов, кредитно-гарантийную схему, субсидирование клиник и так далее.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигло 252 972, из которых выздоровели 240 629, а скончались 3 038.