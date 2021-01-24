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Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения

Климат и сельское хозяйство в период пандемии обсудили на министериале

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (192)
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В ходе форума участники обсудили вопросы предотвращения пандемии и смягчения последствий изменения климата по регионам и странам

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили принял участие в онлайн-министериале по вопросам сельского хозяйства, который ежегодно уже более десяти лет проходит в Берлине, информацию предоставляет Минсельхоз Грузии.

В конференции, которую также называют "Берлинской", проходившей в рамках XIII Глобального продовольственного и сельскохозяйственного форума (Global Forum for Food and Agriculture GFFA), приняли участие министры сельского хозяйства более 70 стран и представители международных организаций.

Урожай капусты
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
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В своем выступлении Давиташвили рассказал о мерах, принимаемых правительством Грузии в ответ на пандемию.

Как отметил министр, во время самого сложного вызова, благодаря слаженной работе, дефицита продуктов питания не было ни в одном из регионов.

"Я благодарю все государства-участники и партнерские организации за их поддержку и сотрудничество, а также представителей местного частного сектора за образцовую коммуникацию. Этот успех - результат совместного труда", - сказал министр.

Давиташвили также подчеркнул важность антикризисного плана в сфере сельского хозяйства, разработанного для поддержки фермеров.

В ходе форума участники обсудили вопросы предотвращения пандемии и смягчения последствий изменения климата по регионам и странам, а также приняли соответствующее коммюнике.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (192)
Теги:
Леван Давиташвили, Сельское хозяйство, Грузия


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