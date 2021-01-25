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Хлеб в уличном киоске на рынке

Какой будет цена хлеба в Грузии без госсубсидий

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (231)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210125/250688951/Kakoy-budet-tsena-khleba-v-Gruzii-bez-gossubsidiy.html

Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на 4 месяца, всего на нее государство планирует потратить 10 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Государственные субсидии на муку помогают снизить цену на хлеб на 15-20 тетри, заявил исполнительный директор ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава в эфире Первого канала.

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Правительство Грузии накануне приняло решение увеличить с 10 до 15 лари субсидию за мешок муки первого сорта весом 50 килограмм, чтобы не допустить роста цен на хлеб.

"Новая программа субсидирования охватывает период с 1 февраля по 1 апреля и позволяет сохранить цену на хлеб. Компании будут поставлять заводам мешок муки по 53 лари, чтобы хлеб не вырос. Если бы не государственная субсидия, цена на хлеб выросла бы на 15-20 тетри", – сказал Силагава.

По его словам, повышение субсидий стало необходимо из-за роста цен на пшеницу, в результате чего стоимость мешка муки выросла с 63 до 68 лари.

Председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Грузии Леван Силагава
photo: Movement KAR.GE / FB
Силагава: стоимость хлеба в Грузии не вырастет до февраля 2021 года

Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на 4 месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. 

Всего для субсидирования пшеничной муки государство планирует потратить 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов).

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (231)
Теги:
Экономика, Грузия, Хлеб


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