Авиакомпания Air Arabia возвращается в Грузию

Первый рейс лоукостер Air Arabia совершит уже в феврале из второго по величине города Объединенных Арабских Эмиратов Шарджа

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. С 30 января низкобюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia возобновит полеты в Грузию, говорится в сообщении на странице Агентства гражданской авиации в Facebook.

Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля>>

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже предоставило лоукостеру разрешение на полеты по представленному графику.

В феврале рейсы из второго по величине города ОАЭ Шарджа в направлении Тбилиси будут выполнятся один раз в неделю - каждую субботу.

Расписание полетов:

Шарджа – Тбилиси - прибытие 14:20 (время местное);

Тбилиси – Шарджа - вылет 15:10 (время местное).

Рейсы будет выполнять Airbus A320.

Air Arabia вышла на грузинский авиационный рынок в 2014 году.

Грузия возобновит регулярное авиасообщение с 1 февраля. Оно было приостановлено по всем направлениям с середины марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Первоначально были возобновлены полеты в Мюнхен, Ригу и Париж. С ноября возобновлено регулярное авиасообщение с Амстердамом, Веной, Берлином и Дохой (до ноября эти авиакомпании выполняли чартерные рейсы). Однако из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.