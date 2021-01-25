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Пассажирский самолет авиакомпании Air Arabia - возобновление прямых рейсов с Шарджа

Авиакомпания Air Arabia возвращается в Грузию

photo : courtesy of GCAA / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1649)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210125/250701759/Aviakompaniya-Air-Arabia-vozvraschaetsya-v-Gruziyu-.html

Первый рейс лоукостер Air Arabia совершит уже в феврале из второго по величине города Объединенных Арабских Эмиратов Шарджа

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. С 30 января низкобюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia возобновит полеты в Грузию, говорится в сообщении на странице Агентства гражданской авиации в Facebook.

Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля>>

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже предоставило лоукостеру разрешение на полеты по представленному графику.

В феврале рейсы из второго по величине города ОАЭ Шарджа в направлении Тбилиси будут выполнятся один раз в неделю - каждую субботу.

Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия ведет переговоры с авиакомпаниями о возобновлении регулярного сообщения

Расписание полетов:

Шарджа – Тбилиси - прибытие 14:20 (время местное);

Тбилиси – Шарджа - вылет 15:10 (время местное).

Рейсы будет выполнять Airbus A320.

Air Arabia вышла на грузинский авиационный рынок в 2014 году.

Грузия возобновит регулярное авиасообщение с 1 февраля. Оно было приостановлено по всем направлениям с середины марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Первоначально были возобновлены полеты в Мюнхен, Ригу и Париж. С ноября возобновлено регулярное авиасообщение с Амстердамом, Веной, Берлином и Дохой (до ноября эти авиакомпании выполняли чартерные рейсы). Однако из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.

Темы:
Экономика Грузии (1649)
Теги:
ОАЭ, авиасообщение, Грузия


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