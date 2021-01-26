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Мандарины из Аджарии на экспорт: как выглядят цитрусовые плантации

Из Грузии в Россию экспортировано более 21 тысячи тонн мандаринов

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (193)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210126/250702905/Iz-Gruzii-v-Rossiyu-eksportirovano-bolee-21-tysyachi-tonn-mandarinov.html

По сравнению с прошлым сезоном экспорт оранжевых плодов увеличился на 22 процента, а доход страны – на 15 процентов

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 36,7 тысячи тонн мандаринов на сумму 17,9 миллиона долларов, сообщает Минсельхоза страны.

С 1 августа 2020 года по 24 января 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано на 6,5 тысячи тонны (22%) оранжевых плодов больше, а стоимость увеличилась на 2,3 миллиона долларов (15%).

Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Мандарины, произведенные в 2020 году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (21,2 тысячи тонн), Армению (8 тысяч тонн) и Украину (5,3 тысячи тонн).

Помимо этих стран, экспорт осуществляется в Молдову, Туркменистан, Беларусь, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

По информации ведомства, урожай цитрусов в Аджарии ожидается не очень большой, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (193)
Теги:
мандарины, Грузия


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