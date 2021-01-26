Власти и бизнес-сектор пока ни до чего не договорились – встреча в Минэкономики Грузии

Представители бизнеса так и не получили конкретного ответа на сакральный вопрос "когда?". Сколько еще будут закрыты рестораны, зимние курорты, гостиницы, фитнес-клубы им никто не сказал

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Как поэтапно должен заработать бизнес в Грузии – встреча с руководителями ресторанов, отелей, горных курортов, дистрибьюторов и торговых центров прошла в Минэкономики, говорится в сообщении на странице экономического ведомства в Facebook.

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Участники встречи выразили надежду, что процесс снятия ограничений, который должен начаться 1 февраля, будет продолжен поэтапно и охватит все сферы.

По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклия Надареишвили, Министерство экономики ежедневно работает над реализацией намеченных планов по оживлению экономики.

"Очень важно, чтобы вместе с бизнесом обсуждались и были спланированы все дальнейшие шаги, которые будут предприняты на следующих этапах для открытия различных сфер. С этой целью мы провели рабочую встречу с представителями различных бизнес-ассоциаций. Мы обсудили последующие после 1 февраля этапы, чтобы в конечном итоге бизнес полноценно открылся и все отрасли смогли работать в обычном режиме", – сказал Надареишвили.

Он заверил, что встречи с представителями бизнеса продолжатся и в будущем.

C 1 февраля по решению правительства только в Аджарской АР заработают объекты питания. При этом работники ресторанов должны будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели. Решение открыть рестораны и кафе только в Аджарии вызвало недовольство представителей ресторанного бизнеса в других регионах.

В воскресенье у здания канцелярии правительства в Тбилиси прошла акция протеста против действующих в стране ограничений. Среди участников акции были представители бизнес-сектора. Правительству Грузии было дано 48 часов для принятия решения о снятии ограничений. Срок ультиматума истекает сегодня.