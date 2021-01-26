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Горная река Арагви

ЕС поможет Грузии разработать Национальную стратегию аквакультуры

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (194)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210126/250712203/ES-pomozhet-Gruzii-razrabotat-Natsionalnuyu-strategiyu-akvakultury.html

Работа над проектом, который финансирует Евросоюз, начнется весной нынешнего года и документация по нему будет готова уже к лету

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В разработке Национальной стратегии развития пресноводной аквакультуры Грузии помогут эксперты Евросоюза – они прибудут в Тбилиси весной 2021 года, сообщает представительство ЕС в Грузии.

Группа из четырех международных и грузинских специалистов проведет исследование аквакультуры Грузии и представит отчет о проделанной работе уже к лету. Предполагается, что к июлю работа с документацией будет завершена.

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Первая онлайн-встреча с европейскими экспертами, которая разработает "Анализ цепочки создания ценности" (VCA4D), уже состоялась. В ней приняли участие заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили, представитель ЕС в Грузии Джордж Деу и представитель Европейской комиссии Мэтью Брук. Участники обменялись опытом в цепочке создания ценности, обсудили проблемы, которые возможны в ходе исследования, и создали платформу для сотрудничества.

Было также отмечено, что для Грузии, которая является импортером рыбы, развитие аквакультуры будет иметь положительный эффект. Более того, Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA) между Грузией и Европейским Союзом предоставляет новые возможности для экспорта продукции аквакультуры.

Проект VCA4D финансируется Европейским Союзом и реализуется группой европейских университетов и исследовательских центров Agrinatura, специализирующихся на сельскохозяйственных исследованиях с более чем 35 участниками по всей Европе.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (194)
Теги:
Евросоюз, Вода, Грузия


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