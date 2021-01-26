Жители Озургети протестуют против строительства алюминиевого завода

Строительство предприятия в черте города жители Озургети считают недопустимым, предполагая, что оно создаст угрозу не только их здоровью, но и окружающей среде

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Жители города Озургети (регион Гурия) устроили акцию, протестуя против строительства завода по переработке алюминия близ жилой зоны.

По словам местных, строительство завода практически в центре города не только поставит под угрозу здоровье населения, но и нанесет ущерб окружающей среде.

К протестующим присоединились и представители неправительственного сектора.

Спустя некоторое время на акцию пришел генеральный директор компании ООО "Арерса метал" Шавлег Мигриаули. По его словам, данное предприятие строится с соблюдением всех норм безопасности и не будет представлять угрозы для здоровья населения. Он назвал протест жителей Озургети безосновательным.

Однако, по мнению представителей неправительственного сектора, документация, представленная компанией, изобилует изъянами, а Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии тянет с публикацией отчета о воздействии предприятия на окружающую среду.

Жители поселка Экадии уже проводили аналогичные акции протеста летом 2020 года и даже угрожали поджечь территорию, в случае, если руководство компании начнет строительство в черте их района. Они намерены протестовать и дальше.