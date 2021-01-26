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Жители Озургети протестуют против строительства алюминиевого завода

© AP Photo / Martin Meissner
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1651)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210126/250714735/Zhiteli-Ozurgeti-protestuyut-protiv-stroitelstva-alyuminievogo-zavoda.html

Строительство предприятия в черте города жители Озургети считают недопустимым, предполагая, что оно создаст угрозу не только их здоровью, но и окружающей среде

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Жители города Озургети (регион Гурия) устроили акцию, протестуя против строительства завода по переработке алюминия близ жилой зоны.

По словам местных, строительство завода практически в центре города не только поставит под угрозу здоровье населения, но и нанесет ущерб окружающей среде.

Вид на реку Риони с моста в Кутаиси
© CC BY-SA 2.0 / Beniamin Netan / River Rioni, Kutaisi
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К протестующим присоединились и представители неправительственного сектора.

Спустя некоторое время на акцию пришел генеральный директор компании ООО "Арерса метал" Шавлег Мигриаули. По его словам, данное предприятие строится с соблюдением всех норм безопасности и не будет представлять угрозы для здоровья населения. Он назвал протест жителей Озургети безосновательным.

Однако, по мнению представителей неправительственного сектора, документация, представленная компанией, изобилует изъянами, а Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии тянет с публикацией отчета о воздействии предприятия на окружающую среду.

Жители поселка Экадии уже проводили аналогичные акции протеста летом 2020 года и даже угрожали поджечь территорию, в случае, если руководство компании начнет строительство в черте их района. Они намерены протестовать и дальше.

Темы:
Экономика Грузии (1651)
Теги:
Акция, Озургети, Грузия


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