Курс лари на среду – 3,3011 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0032 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 января в размере 3,3011 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0032 лари по отношению к доллару.