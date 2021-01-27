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Хлеб в уличном киоске на рынке

В Тбилиси будет построен новый хлебный завод

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210127/250717251/V-Tbilisi-budet-postroen-novyy-khlebnyy-zavod.html

Часть продукции предприятия будет направляться на экспорт, в первую очередь в Азербайджан, а в дальнейшем, возможно, в Россию

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Сеть ресторанов фастфуда собирается построить в Тбилиси новый хлебзавод, заявил грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония.

"В конце февраля или в начале марта мы откроет ультрасовременных хлебзавод для "Макдональдса". Он будет четвертым в мире, с теми рецептами и технологиями, которые мы внедряем в Грузии. Мы вкладываем примерно 6 миллионов евро инвестиций", – сказал Чкония в эфире телеканала Formula TV.

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© Sputnik / STRINGER
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По этого словам, продукция завода будет идти на экспорт.

"Это экспортная продукция, которую мы должны поставлять Азербайджану, где 22 ресторана и, возможно, на юг России, вот такая программа", – сказал Чкония.

Первый ресторан известной сети Чкония открыл в Тбилиси в 90-е годы. Сейчас в Грузии действуют несколько ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.

Темы:
Популярная экономика (49)
Теги:
Хлеб, Грузия


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