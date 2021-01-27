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Нацбанк Грузии второй раз с начала года продал валюту

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Темы:
Экономика Грузии (1654)
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На двух проведенных в январе аукционах Национальный банк Грузии продал для стабилизации валютного рынка уже 80 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Национальный банк Грузии провел второй в 2021 году валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,2964 GEL/$1.

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Регулятор вынес на продажу 40 миллионов долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в прошлом году Нацбанк провел 26 аукционов и два - в 2021 году. В прошлом году регулятор в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов, а в этом уже 80 миллионов. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

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© Sputnik / STRINGER
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На четверг, 7 января, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,2969 GEL/$1.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября 2020 года грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Темы:
Экономика Грузии (1654)
Теги:
валютный курс, Национальный банк, Грузия


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