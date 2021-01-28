Компенсация по безработице зачислена в Грузии 106 тысячам человек

Пособия по безработице получают те, кто лишился дохода, потеряв работу в период с ноября 2020 по февраль 2021 года

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В Грузии началось зачисление компенсации по безработице тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны коронавируса, говорится в сообщении Государственного агентства по трудоустройству.

Компенсация в размере 200 лари (чуть больше 60 долларов) полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

По данным агентства, по состоянию на 28 января, компенсация была зачислена 106 080 потерявшим доход гражданам. Всего же зарегистрировано 161 289 претендентов на государственную помощь.

Они будут получать начисления в течение полугода. Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари.

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы во время пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.