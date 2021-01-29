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Энергетика. Подстанция Марнеули-500

В Грузии начинается реформа госпредприятий

photo: Giorgi Kvirikashvili / FB
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (223)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210129/250737687/V-Gruzii-nachinaetsya-reforma-gospredpriyatiy.html

Правительство разрабатывает план, который должен в итоге приблизить государственное управление к высоким стандартам корпоративного управления, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Правительство Грузии начинает реформу государственных предприятий с компании "Государственная электросистема Грузии", заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

В Грузии на государственном балансе находится 236 предприятий, как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет. Что касается управления предприятиями, то абсолютным большинством управляет министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Натия Турнава на брифинге
© Sputnik / STRINGER
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"Мы переходим на новый этап реформы государственных предприятий и первым таким предприятием станет "Государственная электросистема Грузии", подготовка к реформе которого началась полтора года назад", - сказала Турнава журналистам.

По ее словам, в результате работы правительства со Всемирным банком и Азиатским банком развития, предприятие уже не находится на грани банкротства и теперь начинается новый этап развития.

"Это предприятие станет полноценным. Наша задача создать прозрачную и привлекательную структуру, которая в будущем сможет привлекать финансирование и выполнять свою миссию" - отметила Турнава.

Она также отметила, что у компании в рамках реформы появится свой наблюдательный совет.

"Наблюдательный совет является важным атрибутом корпораций, который обеспечивает принятие прозрачных решений в соответствии с международными стандартами", - сказала Турнава.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В тоже время премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о создании в рамках реформы рабочей группы под руководством министра финансов Грузии Иване Мачавариани, которая и будет заниматься вопросами реформу.

"Это не коснется только одного предприятия, это будет конкретный и последовательный план, который должен в итоге приблизить государственное управление к высоким стандартам корпоративного управления", - сказал Гахария.

АО "Электросистема Грузии" является крупнейшим владельцев линий электропередачи и подстанций. Оно передает электроэнергию, производимую всеми типами электростанций электрораспределительным компаниям. В компании работают около 1,4 тысячи человек, и ее годовой оборот составляет более 100 миллионов лари.

Темы:
Энергетика Грузии (223)
Теги:
Государственная электросистема Грузии, энергетика, Грузия


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