Тоннель на объездной дороги Кобулети будет закрыт для ремонта

Подрядчик должен провести работы по смене освещения в тоннеле, расположенном на участке с 24 по 28 км дороги

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Из-за ремонтных работ в тоннеле на объездной дороге Кобулети 31 января будет частично ограничено движение автомобилей, сообщает Департаменте автомобильных дорог Грузии.

Движение будет ограничено в ночное время с 00:00 до 05:00 часов.

По данным департамента, его подрядчик - компания ООО "Лочини", должна была провести работы по смене освещения в тоннеле, расположенном на участке с 24 по 28 км объездной дороги Кобулети 29 января с 06:30 до 09:00. Однако по техническим причинам, работы не удается осуществить в запланированные сроки. Поэтому их было решено перенести.

Строительство объездной дороги началось в январе 2011 года. В 2014 году был открыт первый участок дороги. Спустя 4 года открылся второй участок и вместе с ним сама дорога. Дорога позволяет автомобилистам сократить время на 30 минут время пути из Тбилиси в Батуми.

Строительство объездной дороги Кобулети стало важным проектом для экономики региона и страны в целом, так как упростилось передвижение местных и транзитных автомобилей на территории Аджарии, значительно сократилось время поездки и, соответственно, расходы.

Проект профинансировал Азиатский банк развития, его стоимость составляет более 209,8 миллионов лари (более 63 млн долларов).