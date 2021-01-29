08:09 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Новая объездная дорога Кобулети

Тоннель на объездной дороги Кобулети будет закрыт для ремонта

FB / Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (438)
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210129/250737704/Tonnel-na-obezdnoy-dorogi-Kobuleti-budet-zakryt-dlya-remonta.html

Подрядчик должен провести работы по смене освещения в тоннеле, расположенном на участке с 24 по 28 км дороги

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Из-за ремонтных работ в тоннеле на объездной дороге Кобулети 31 января будет частично ограничено движение автомобилей, сообщает Департаменте автомобильных дорог Грузии.

Движение будет ограничено в ночное время с 00:00 до 05:00 часов.

По данным департамента, его подрядчик - компания ООО "Лочини", должна была провести работы по смене освещения в тоннеле, расположенном на участке с 24 по 28 км объездной дороги Кобулети 29 января с 06:30 до 09:00. Однако по техническим причинам, работы не удается осуществить в запланированные сроки. Поэтому их было решено перенести.

Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов
© Sputnik / STRINGER
"Тоннель спасения" - Армения приветствует решение Грузии построить дорогу

Строительство объездной дороги началось в январе 2011 года. В 2014 году был открыт первый участок дороги. Спустя 4 года открылся второй участок и вместе с ним сама дорога. Дорога позволяет автомобилистам сократить время на 30 минут время пути из Тбилиси в Батуми.

Строительство объездной дороги Кобулети стало важным проектом для экономики региона и страны в целом, так как упростилось передвижение местных и транзитных автомобилей на территории Аджарии, значительно сократилось время поездки и, соответственно, расходы.

Проект профинансировал Азиатский банк развития, его стоимость составляет более 209,8 миллионов лари (более 63 млн долларов).

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (438)
Теги:
Департамент автомобильных дорог, Кобулети, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Представители фитнес-клубов провели акцию протеста в столице Грузии - видео
Спортсмены и представители фитнес-клубов провели акцию протеста в Тбилиси - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться