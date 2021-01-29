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Главный вход на вещевой рынок в Лило Lilo Mall

Глава Минздрава разъяснила, почему в Грузии пока не открываются вещевые рынки

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (748)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210129/250738685/Glava-Minzdrava-razyasnila-pochemu-v-Gruzii-poka-ne-otkryvayutsya-veschevye-rynki.html

Главным приоритетом государства является здоровье людей, а потом открытие экономики, заявила министр здравоохранения

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Открытие вещевых рынков зависит не от конкретной даты, а от эпидемиологической ситуации, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе после встречи с представителями рынков.

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Представители рынков отнеслись к ограничениям, введенным правительством, с пониманием, утверждает Тикарадзе.

"У рынков было желание, и я понимаю, что есть необходимость их своевременного открытия. Мы постарались объяснить им все те причины, которые связаны с соблюдением последовательности в открытии бизнеса. Они отнеслись к этому с пониманием, и мы договорились, что открытие будет зависеть не от конкретной даты, а от эпидситуации, статистических данных", – заявила Тикарадзе.

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По словам Тикарадзе, как только эпидситуация позволит, правительство начнет думать об открытии рынков и других экономических объектов.

Она подчеркнула, что главным приоритетом страны остается здоровье граждан.

"Вместе с тем мы увидели, как организованно смогли соблюдать моллы все те ограничения, которые были введены. Мы наблюдали какое эпидвлияние имело их открытие на распространение заболевания. Именно это стало той объективной причиной, по которой мы приоритетным сочли сначала открытие моллов, а затем рынков", – отметила Тикарадзе.

Во встрече с представителями рынков также участвовали члены экономической команды правительства и эпидемиологов.

С 1 февраля в Грузии открываются крупные торговые центры.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (748)
Теги:
Ограничения, Екатерина Тикарадзе, Грузия


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