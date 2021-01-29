Программа агродизель в Грузии: фермеры будут обеспечены топливом и в этом году

Регистрация в программе начнется с 1 февраля, а топливные карты фермерам активируются уже с 7 февраля – в стране вот-вот начнутся весенние сельскохозяйственные работы

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Программа поддержки грузинских фермеров дизельным топливом продлится до конца 2021 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Грузии.

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Фермеры смогут покупать дизельное топливо по льготным ценам и в этом году. Меморандум по этому поводу подписали Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и компания SOCAR Georgia Petroleum.

Меморандум подписали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и директор SOCAR Georgia Petroleum Леван Гиоргадзе. На церемонии присутствовали генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев.

Регистрация в программе начнется 1 февраля, а скидочные карты поэтапно будут активироваться с 7 февраля.

"В 2020 году в сотрудничестве с SOCAR Georgia Petroleum была реализована очень успешная программа "Агродизель". 125 тысяч фермеров воспользовались ею и получили льготы в более чем 7 миллионов лари", – заявил Давиташвили.

По словам Давиташвили, Минсельхоз разработал также для фермеров специальную электронную платформу для регистрации на автозаправочных станциях.

Со своей стороны Левана Гиоргадзе отметил, какую экономию программа дает грузинским фермерам.

"Пандемия создала много проблем для экономики. Думаем и 2021 год не будет легким. В прошлом году на основании меморандума мы предоставили фермерам дизельное топливо со скидкой, что пошло на пользу экономике. Меморандум подписан и в этом году, чтобы обеспечить топливом агросферу и сделать ее более успешной в этом году", – сказал Мамедов.

Дизельное топливо по льготной цене будет по-прежнему доступно физическим и юридическим лицам, владеющим сельскохозяйственными землями не менее 0,25 га.

Программа предусматривает выдачу топливных дисконтных карт на 150 литров топлива на гектар, а для обработки более 100 гектар – 15 тысяч литров.

Фермеры, пользующиеся программой, получат возможность покупать дизельное топливо на 20 тетри дешевле на оптовых базах компании "SOCAR Georgia Petroleum", и на 16 тетри дешевле на автозаправках компании. Топливные карты будут выдаваться удаленно через веб-сайт, фермеры также смогут получить карты в региональных отделениях Агентства сельскохозяйственного развития.