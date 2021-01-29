Более 100 ресторанов Грузии на 24 часа приостановят сервис доставки

Рестораторы выбрали свою форму протеста, но в субботу они будут и на традиционной акции у Дома правительства вместе со всеми требовать снятия ограничений

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Рестораторы нашли свой способ протеста – с требованием открыть экономику более 100 ресторанов в Грузии приостановят сервис доставки на 24 часа, заявил в интервью Sputnik Грузия президент Ассоциации рестораторов Коте Габричидзе.

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Представители ресторанного бизнеса планирую присоединиться к акции протеста против ковид-ограничений перед Домом правительства, которая запланирована в эту субботу в 15:00. По словам рестораторов, бизнес в упадке и еле сводит концы с концами.

"Это все посвящено завтрашней акции. Поэтому на 24 часа мы приостановим сервис доставки. Уже более 100 ресторанов присоединились к инициативе и продолжают присоединяться", – заявил Габричидзе.

В Ассоциации считают, что правительство Грузии неверно оценивает существующие проблемы, напоминая ресторанам, что у них есть возможность работать на вынос. На самом деле, бизнес на грани разорения, а безработица будет только расти, уверяют рестораторы.

В настоящее время в стране действует ряд строгих ограничений, помимо обязательного масочного режима и соблюдения дистанции. В крупных городах остановлен общественный транспорт. Закрыты многие торговые объекты. Также не работают в обычном формате кафе и рестораны, только с доставкой или навынос.

C 1 февраля по решению правительства только в Аджарии заработают объекты питания. При этом работники ресторанов должны будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели.

Решение открыть рестораны и кафе только в Аджарии вызвало недовольство представителей ресторанного бизнеса в других регионах.