15:42 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Ветрозащитная канатная дорога типа Бабл в Гудаури

Вопрос открытия зимних курортов в Грузии еще не решен, но над ним работают

photo: Gudauri / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (758)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210129/250742819/Vopros-otkrytiya-zimnikh-kurortov-v-Gruzii-esche-ne-reshen-no-nad-nim-rabotayut.html

Зимние курорты в Грузии бездействуют с конца ноября, хотя сейчас для них самый разгар сезона. Когда будет нарушена тишина на горных трассах?

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Ассоциации зимних курортов Грузии создана специальная группа, которая имеет свое видение, как можно открыть данное экономическое направление с учетом всех рекомендаций по пандемии, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Горнолыжный курорт Годердзи в Аджарии
photo: Government of Ajara / FB
Владельцам гостиниц зимних курортов Грузии отсрочат выплату налогов

По его словам, работа над открытием зимних курортов продолжается. Уже состоялась встреча с представителями ассоциации, и в ближайшее время по данному вопросу будет принято решение, сообщил Гамкрелидзе.

"Здесь, в основном, речь идет о канатных дорогах, поскольку в частных домах и апартаментах люди и так отдыхают. Здесь речь идет о возобновлении работы всего комплекса курортов", – заявил Гамкрелидзе.

На сегодняшний день во всем мире зимние курорты открыты только в Швейцарии и то не полностью, отметил Гаскрелидзе.

Зимние курорты в Грузии в связи с ухудшением эпидситуации закрыты с 28 ноября – не работают гостиницы, кафе и рестораны, подъемники и трассы.

Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах : Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали (Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается обычно в начале декабря и длится по конец марта.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (758)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Зимние курорты Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотографирование водопада Хорсшу-Фолс, который является частью Ниагарских водопадов в Канаде
Когда пар превращается в лед: зима на Ниагарском водопаде - фото
Страна должна открыться - Тбилиси парализован очередной акцией протеста против ограничений
Тбилиси парализован новой акцией протеста против ограничений - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться