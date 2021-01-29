Вопрос открытия зимних курортов в Грузии еще не решен, но над ним работают

Зимние курорты в Грузии бездействуют с конца ноября, хотя сейчас для них самый разгар сезона. Когда будет нарушена тишина на горных трассах?

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Ассоциации зимних курортов Грузии создана специальная группа, которая имеет свое видение, как можно открыть данное экономическое направление с учетом всех рекомендаций по пандемии, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, работа над открытием зимних курортов продолжается. Уже состоялась встреча с представителями ассоциации, и в ближайшее время по данному вопросу будет принято решение, сообщил Гамкрелидзе.

"Здесь, в основном, речь идет о канатных дорогах, поскольку в частных домах и апартаментах люди и так отдыхают. Здесь речь идет о возобновлении работы всего комплекса курортов", – заявил Гамкрелидзе.

На сегодняшний день во всем мире зимние курорты открыты только в Швейцарии и то не полностью, отметил Гаскрелидзе.

Зимние курорты в Грузии в связи с ухудшением эпидситуации закрыты с 28 ноября – не работают гостиницы, кафе и рестораны, подъемники и трассы.

Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах : Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали (Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается обычно в начале декабря и длится по конец марта.