В Тбилиси бастуют курьеры "Glovo"

Вслед за ресторанами, которые на один день собираются приостановить сервис доставки, о своих проблемах вспомнили и курьеры "Glovo"

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Несколько десятков курьеров сервиса доставки "Glovo" устроили акцию протеста у главного офиса компании.

Как сообщает телекомпания "Мтавари архи", курьеры требуют улучшения условий работы и до выполнения своих требований не собираются развозить заказы по адресам.

По словам одного из участников акции, тарифы сильно снизились, также изменились бонусы, поэтому им приходится работать в "нечеловеческих условиях".

"Я не должен на объекте ждать (заказа) 40 минут, это надо как-то решить. Например, когда на объект приходит "Wolt", их не заставляют ждать, а мне приходится везти клиенту уже остывшую еду и выслушивать его претензии. За 180 лари в неделю нам приходится ненормально работать 12 часов в день", - говорит курьер.

Акция протеста курьеров "Glovo" не единственная в последние дни: в субботу, 30 января, рестораны Тбилиси в знак протеста отключат службу доставки на один день. Они требуют открытия ресторанов с 1 февраля.

К акции собираются подключиться более ста ресторанов.