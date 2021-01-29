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Курьер службы быстрой доставки в медицинской маске. В Грузии борются с коронавирусом

В Тбилиси бастуют курьеры "Glovo"

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210129/250744612/V-Tbilisi-bastuyut-kurery-Glovo-.html

Вслед за ресторанами, которые на один день собираются приостановить сервис доставки, о своих проблемах вспомнили и курьеры "Glovo"

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Несколько десятков курьеров сервиса доставки "Glovo" устроили акцию протеста у главного офиса компании.

Как сообщает телекомпания "Мтавари архи", курьеры требуют улучшения условий работы и до выполнения своих требований не собираются развозить заказы по адресам.

Кафе и рестораны работают на вынос
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам одного из участников акции, тарифы сильно снизились, также изменились бонусы, поэтому им приходится работать в "нечеловеческих условиях".

"Я не должен на объекте ждать (заказа) 40 минут, это надо как-то решить. Например, когда на объект приходит "Wolt", их не заставляют ждать, а мне приходится везти клиенту уже остывшую еду и выслушивать его претензии. За 180 лари в неделю нам приходится ненормально работать 12 часов в день", - говорит курьер.

Акция протеста курьеров "Glovo" не единственная в последние дни: в субботу, 30 января, рестораны Тбилиси в знак протеста отключат службу доставки на один день. Они требуют открытия ресторанов с 1 февраля.

К акции собираются подключиться более ста ресторанов.



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