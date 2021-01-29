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Торговый центр Galleria Tbilisi

Торговые центры в Грузии готовятся к открытию с 1 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
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Sputnik Грузия
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К этому времени на специальной платформе уже зарегистрировались 43 торговых центра, 13 из которых удовлетворили требованиям

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. На специальной платформе для регистрации бизнес-сектора для прохождения планового тестирования на коронавирус своих сотрудников зарегистрировались уже многие торговые центры.

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Как сказал на брифинге в администрации правительства руководитель департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе, на сайте labour.moh.gov.ge в общей сложности зарегистрировано 43 торговых центра, 13 из которых соответствовали требованиям.

Также прошли тестирование на соответствие требованиям 20% сотрудников торговых центров, поэтому с 1 февраля они смогут возобновить работу.

Предновогодняя торговля. Термоскрининг и дезинфекция рук в торговом центре Ист Пойнт
© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем Перадзе отметил, что он привел вчерашние данные, которые меняются каждый день.

"Мы ожидаем, что подавляющее большинство объектов будут готовы к началу работы с 1 февраля. Также зарегистрирован 21 рынок, два из которых соответствуют требованиям. У них есть время до 15 февраля, чтобы зарегистрироваться и протестировать сотрудников. Зарегистрировано 24 предприятия оптовой и розничной торговли, три из которых соответствуют требованиям. Также началась регистрация школ", - сказал Бека Перадзе.

Сайт регистрации был запущен 22 января для обязательного тестирования сотрудников бизнес-объектов.

Темы:
Популярная экономика (51)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, торговля, Грузия


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