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Иосиф Арчвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Арчвадзе: Грузия должна развивать отрасли со стабильным спросом

Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1657)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210129/250745147/Archvadze-Gruziya-dolzhna-razvivat-otrasli-so-stabilnym-sprosom.html

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе рассказал, что возможности экспорта, в первую очередь, зависят от состояния реального сектора экономики

Экономика
Арчвадзе: Грузия должна развивать отрасли со стабильным спросом

"Чем больше продукции производится, тем солиднее мы будем представлены на местном рынке, то есть надо делать упор на развитие реального сектора экономки. То, что произошло с туризмом и примыкающими к этой отрасли другими направлениями нашей экономики, – это наглядный пример того, что нельзя уповать на, казалось бы, благополучный и перспективный вид деятельности. То есть мы должны развивать те отрасли, на продукцию которых будет сохранен стабильно устойчивый спрос на мировом рынке", – сказал Арчвадзе в интервтю Sputnik Грузия.

По данным Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат"), грузинскую продукцию в 2020 году вывезли на сумму более 3,3 миллиарда долларов - на 12% меньше по сравнению с 2019 годом. Экспорт без реэкспорта составляет 72% от общего объема экспорта – в 2020 году показатель, по сравнению с 2019 годом, вырос на 3,5% и составил более 2,4 миллиарда долларов. Власти Грузии назвали этот показатель рекордным.

Как заявляют власти, после снижения ВВП на 6,1% в 2020 году в 2021 году ожидается экономический рост в 4,3%. В 2021-2024 годах рост у Грузии будет один из самых высоких, в среднем 5,3%.

В текущем году планируется продолжение структурных реформ: развитие рынка капитала, реформы в энергетике, масштабная реформа сектора ископаемых, увеличение эффективности госпредприятий.

Темы:
Экономика Грузии (1657)
Теги:
Грузия, Экономика, Иосиф Арчвадзе


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