Грузия подписала инвестиционное соглашение с Японией

Соглашение предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузия и Япония подписали соглашение о либерализации, поддержке и защите инвестиций между странами, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.

Документ подписали глава Минэкономики Натия Турнава и посол Японии в Грузии Имамура Акира.

Соглашение предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией, стимулировать предпринимательскую инициативу и помочь эффективному развитию экономических ресурсов и углублению экономических отношений.

"Благодаря подписанию этого соглашения и нашей активной работе мы сделаем все возможное, чтобы привлечь как можно больше японских инвесторов в постковидный период, привлечь как можно больше японских инвесторов в разные отрасли и создать новые рабочие места", - сказала Турнава.

По словам посла Японии, соглашение станет хорошим посылом для японских бизнесменов о том, что бизнес-среда в Грузии улучшается. Таким образом, у них появится дополнительный стимул осуществить инвестиции в Грузии.

Переговоры по соглашению между странами начались в 2017 году. По словам министра, Япония является очень важным политическим и экономическим партнером Грузии. По ее словам, за последние 10 лет в Грузию было вложено более 150 миллионов долларов японских инвестиций.

"Это не отражает реального потенциала, который намного выше. Также существует множество программ технической помощи, реализуемых при поддержке правительства Японии. Очень приятно, что за последний год, несмотря на пандемию, были сделаны такие крупные японские инвестиции, как приход японского гиганта Corporation Tepco в Грузию и инвестиции в энергетический сектор", - отметила глава Минэкономики Грузии.

Весной 2020 года японский энерго-гигант компания TEPCO Renewable Power (TEPCO RP) осуществила инвестиции в энергосистеме Грузии и приобрела 31,4% акций Дарьяльской ГЭС, расположенной в Казбегском муниципалитете, близ границы с Россией. Эта вторая по счету инвестиция компании после Въетнама за пределами Японии.

До подписания соглашения Турнава обсудила с Акира вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в таких отраслях, как гидроэнергетика, производство "Зеленого водорода", инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт, а также в развитии транспортного коридора.

В Грузии работает 26 компаний с участием японского капитала. По данным за три квартала 2020 года, инвестиции из Японии в экономику Грузии составили 15,4 миллиона долларов.

Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 172,3 миллиона долларов.