Курс лари на субботу – 3,3026 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0031 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 января в размере 3,3026 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0031 лари по отношению к доллару.