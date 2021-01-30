Грузия полностью переходит на новую систему валютных торгов

Сделки на этой платформе не характеризуются большими колебаниями и полностью соответствуют реалиям рынка на момент заключения сделки

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. С 1 февраля официальный курс лари будут высчитывать только на основании торгов на платформе Bloomberg-Bmatch, говорится в сообщении Национального банка Грузии.

Платформа Bmatch была запущена в Грузии в марте и успешно работала в режиме тестирования. На данном этапе платформу уже используют 15 банков, четыре микрофинансовых организации, одна крупная компания и Фонд иностранных инвестиций.

"Самое важное, что сделки на этой платформе не характеризуются большими колебаниями и, что самое главное, полностью соответствуют реалиям рынка на момент заключения сделки", – говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что новая платформа соблюдает несколько таких важных условий, как заключение сделки на стандартных условиях – единой дате расчета при существовании определенного минимума для заключения сделки и автоматическое сопряжение продавца и покупателя при совпадении курса.

Кроме того, заявки от продавцов и покупателей анонимны, пока они не зарегистрируют сделку, а также участники торгов могут сами устанавливать лимиты и число контрагентов для сделки.

Переход на платформу Bloomberg-Bmatch является одним из двух компонентов реформы банковской системы, начавшейся в октябре 2020 года.

С принятием новых правил платформа станет доступной для более широкого круга участников. Как банки, так и компании могут торговать в системе. Кроме того, у компаний будет выбор либо самим подключиться к терминалу и торговать валютой непосредственно через него, либо подать заявки с помощью банка.

В Грузии установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg.