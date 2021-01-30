Падение экономики Грузии в 2020 году оказалось больше прогноза

Несмотря на спад экономики, тенденция роста наблюдалась в финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в декабре, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 7,9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Для сравнения: ноябрьский показатель падения составил 7,7%, октябрьский – 3,9%, сентябрьский – 0,7%, августовский – 5,3%, июльский – 5,5%, июньский – 7,7%, майский – 13,5%, апрельский – 16,6%.

Спад экономики за 2020 год, по сравнению прошлым годом, составил 6,1%.

© Sputnik Экономика Грузии 2020 года

Тенденция к снижению в декабре продолжала фиксироваться в следующих сферах: обеспечение местом размещения, строительство, искусство, развлечение и отдых, перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.

Рост наблюдался в следующих сферах: финансовая и страховая деятельность, водоснабжение, канализация, деятельность по управлению отходами и очистка, информация и связь, горнодобывающая промышленность.

В прошлом году экономика Грузии выросла на 5,2%, что было выше прогноза, который составлял 4,5%.

Очень тяжелый показатель

Вторая волна коронавируса ускорила темпы падения экономики Грузии, и в результате привела к 6% снижению ВВП в 2020 году, заявила глава Минэкономики страны Натия Турнава.

"Это довольно тяжелый показатель, но это часть глобального тренда. Вы знаете, у нас было серьезное восстановление, очень важный позитивный сигнал в сентябре, начале октября, но ситуация в последнем квартале и вторая волна оставили свой негативный отпечаток на экономике Грузии, как и экономиках нашего региона и Евросоюза", – сказала Турнава журналистам.

В итоге, по ее словам, результат получился тяжелее, чем предполагали изначально.

"Это последствия эпидемии. Поэтому план правительства, умеренные шаги, решения Координационного совета о введении точечных ограничений в конце ноября были абсолютно адекватными, – считает министр.

Прогнозы обнадеживают

По словам Турнава, ситуация в мировой экономике незавидная, но, тем не менее, прогнозы международных организаций и экспертов довольно оптимистические.

МВФ улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает роста ВВП на 5,5% в 2021 году, тогда как в октябре фонд прогнозировал рост мирового ВВП в этом году на 5,2%.

"Все это стало более позитивным на фоне ожиданий вакцинации. У нас есть все предпосылки для того, чтобы 2021 год стал годом роста и восстановления экономики. Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие дружественные международные организации согласны с тем, что Грузия продолжит сохранять свои позиции в качестве лидера экономического роста в регионе со средним экономическим ростом более 5%", – сказала Турнава.

По оценке МВФ, после снижения в 2020 году ВВП на 5% экономический рост в 2021 году ожидается в 4,3%. В 2021-2024 годах рост у Грузии будет один из самых высоких – в среднем 5,3%. Выросший внешний долг поэтапно сократится.

В текущем году планируется продолжение структурных реформ: развитие рынка капитала, реформы в энергетике, масштабная реформа сектора ископаемых, увеличение эффективности госпредприятий.

На данный момент в Грузии сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, процветает безработица. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения. Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять ограничения с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.

Ранее власти Грузии приняли решение о том, что если в стране показатель заражения снизится ниже 4%, можно будет говорить об открытии транспорта и как можно более скором открытии отраслей экономики.