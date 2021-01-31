Азиатский банк развития предоставил кредит грузинскому банку

Сумма будет направлена на поддержку ферм с низким доходом, малых предприятий, принадлежащих женщинам, и агро-туризма

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) и "Кредо банк" подписали кредитное соглашение на сумму в четыре миллиона долларов, говорится в сообщении АБР.

По информации банка, данная поддержка поможет смягчить негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику в регионах Грузии. Сумма будет направлена на поддержку микро и малых сельскохозяйственных предприятий, ферм с низким доходом, малых предприятий, принадлежащих женщинам, и агро-туризма.

"Это финансирование окажет существенную поддержку сельскохозяйственным предприятиям и позволит им продолжать вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", - заявила директор отдела финансовых институтов частного сектора АБР Кристин Энгстром.

По информации АБР, около 40% трудоспособного населения Грузии занято в сельском хозяйстве. Большинство из них самозанятые и имеют ограниченный доступ к поддержке в рамках систем социального обеспечения.

"Кредо" является ведущим поставщиком финансовых услуг для домашних хозяйств, а также микро- и малых предприятий (ММП) в Грузии, обслуживая почти 220 тысяч заемщиков, 53% из которых женщины.

В 2015 году АБР помог "Кредо" преобразоваться из микрофинансовой организации в банк. А в 2019 году участвовал в обеспечении программы ипотечных кредитов, повышении знаний о финансовых продуктах, и осуществлении программ доступности цифрового обслуживания для женщин в селах.

Цель АБР - внести свой вклад в успешное, многостороннее, и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.

Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров.