Курс лари на понедельник – 3,3026 GEL/$1

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Как будет жить Грузия с 1 февраля: снимается часть ограничений из-за коронавируса В Аджарии начинают работать школы, в нескольких городах – общественный транспорт, а по всей стране открываются торговые центры и магазины 1711

С 1 февраля упрощен въезд в Грузию: подробности для граждан и иностранцев На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ 1125