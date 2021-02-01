В Тбилиси протестуют против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии

Участники акции потребовали объявить мораторий на строительство ГЭС и провести по проекту и его влиянию на окружающую среду публичные дебаты

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В Тбилиси у парламента прошла акция солидарности с жителями ущелья реки Риони в Имерети, где строится каскад Намахванской ГЭС.

Протестующие требуют от властей установить мораторий на строительство ГЭС и разработать правильную энергетическую политику.

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В Тбилиси также осудили разгон мирной акции в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета, где полиция в эту субботу не позволила разбить палатки недалеко от того места, где строится ГЭС.

Местные жители, представители НПО и гражданские активисты не собираются останавливаться и грозятся более масштабными акциями, так как уверены, что ГЭС окажет негативное влияние на окружающую среду.

"Нет Намахванской ГЭС, солидарность жителям ущелья Риони" – скандировали собравшиеся у здания парламента и требовали, чтобы министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава ответила публично на все их вопросы.

Организатором акции выступила "Гражданская инициатива за справедливую энергополитику", где объединились различные НПО по охране окружающей среды и социальным вопросам, простые граждане и специалисты.

Активисты уже собрали 10 тысяч подписей и составили петицию, которую в парламент внес их представитель Бека Нацвлишвили.

По словам Нацвлишвили, 21 декабря Натия Турнава пообещала, что ответит публично на вопросы противников строительства.

"Сегодня мы внесли требование, к этому добавилось еще 10 тысяч подписей. Мы требуем, чтобы парламент выполнил свои функции и вызвал министра экономики. Она должна ответить на все имеющиеся у нас вопросы. Главное требование - объявить мораторий на строительство этих гидроэлектростанций. Это Онская и Намахванская ГЭС - по этому поводу должна быть проведена настоящая общественная дискуссия", - сказал Нацвлишвили.

Проект каскада Намахвани ГЭС на реке Риони объединит две гидроэлектростанции – "Намахвани" и "Твиши", с общей постановочной мощностью 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществит Clean Energy Georgia Group, победившая в соответствующем тендере. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлекла турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Противники проекта утверждают, что при его разработке не были учтены сейсмические риски региона и его влияние на экологию.