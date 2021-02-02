Началось строительство самого длинного тоннеля на Рикотском перевале

Протяженность тоннеля составит 1 800 метров, а всего на Рикотском перевале будет 96 тоннелей, которые сделают путь вдвое короче, а движение безопаснее

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. На Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, началось строительство самого длинного тоннеля, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Проект века: строительство дороги на Рикотском перевале завершится к 2023 году>>

Длина тоннеля должна составить 1,8 тысячи метров. Из них 200 метров уже прорезаны. Тоннель прокладывается параллельно тоннелю, расположенному на отрезке дороги Чумателети-Хеви.

"Несмотря на пандемию, строительство участка на Рикоти не прекращалось ни на один день. Это 52-километровая магистраль, которая значительно улучшит и фактически сократит вдвое время в пути, и полностью изменит стандарты безопасности и скорости в Грузии. Это один из уникальных проектов в современной истории страны", – заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Всего на Рикотском перевале планируется строительство 53 мостов и 96 тоннелей и больше половины этих конструкций уже строится, отметила вице-премьер.

"Тоннель, в котором мы сейчас находимся, будет самым длинным в Грузии до тех пор, пока не будет построен тоннель Квешети-Коби. В этом году на строительство скоростных автомагистралей предусмотрено на 40% больше финансирования, чем в прошлом, и это значительный прогресс", – отметил Цкитишвили.

В настоящее время работы ведутся на участках: Чумателети-Хеви длиной в 11,7 километра, Хеви-Убиса длиной в 12,2 километра и Убиса-Шорапани длиной в 13 километров.

Что касается участка Шорапани-Аргвети, то здесь работы начнутся в ближайшем будущем. По информации министерства регионального развития и инфраструктуры, в настоящее время на Рикотском перевале уже прорезано 6 тоннелей. Строительные работы ведутся всего на 39 тоннелях и 61 мосту.

Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.