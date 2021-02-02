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Курс лари на вторник – 3,3048 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Происшествия в Грузии (2382)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0022 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 февраля в размере 3,3048 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0022 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 2 февраля
Кросс-курс основных валют на 2 февраля
Темы:
Происшествия в Грузии (2382)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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