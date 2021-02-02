Курс лари на вторник – 3,3048 GEL/$1

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Минздрав Грузии подбирает клиники, которые первыми начнут вакцинацию Ответственный процесс вакцинации в первую очередь будет доверен тем клиникам, которые в прошлом имели опыт иммунизации и располагают определенными ресурсами для этого 197

Когда снимут комендантский час в Грузии – прогноз эпидемиолога Такие меры, как комендантский час необходимы для того, чтобы ближе к лету население вернулось к привычному образу жизни 969