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Как выросли цены на грузинскую промышленную продукцию за 2020 год

photo : press-service of Government of Georgia
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1667)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210202/250769457/Kak-vyrosli-tseny-na-gruzinskuyu-promyshlennuyu-produktsiyu-za-2020-god.html

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции за 2020 год повысился на 11,7%, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 11,5%, в том числе на продукты питания – на 14,6%, а также в горнодобывающей – на 29%.

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В декабре, по сравнению с ноябрем, цены на промышленную продукцию выросли на 1,1%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для местного рынка Грузии, выросли в 2020 году на 10,6%.

Больше всего цены выросли в перерабатывающей промышленности – на 13,1%, в том числе на продукты питания – на 14,6%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в 2020 году вырос на 13,5%.

Батуми в снегу зимой - Батумский морской порт
© Sputnik / Seyran Baroyan
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На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 41,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 9,4%, в том числе на напитки – на 6,4%, а на изделия из металла – на 15,4%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 10,9%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 12,7%, в том числе на продукты питания – на 26,4%.

Потребительские цены

Уровень инфляции в Грузии в 2020 году составил 2,4%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 6,8%. В декабре, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил минус 1%.

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Согласно разъяснениям "Сакстата", причиной снижения уровня инфляции в декабре стала программа правительства по субсидированию определенной категории населения расходов на коммунальные услуги. При этом природный газ и электричество субсидируются непосредственно в соответствии с их потреблением, а услуги водоснабжения и очистки – в соответствии с количеством потребляемой электроэнергии.

Темы:
Экономика Грузии (1667)
Теги:
промышленность, цены, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Грузия


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