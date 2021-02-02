Грузия стала членом Всемирной ассоциации агентств по поощрению инвестиций

В Грузии вступление в WAIPA назвали шагом на пути для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузия благодаря специальному проекту государственного агентства "Производи в Грузии" – Invest in Georgia, стала членом Всемирной ассоциации агентств по поощрению инвестиций – WAIPA, информацию распространяет агентство "Производи в Грузии".

Как отмечают в агентстве, это важный шаг для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну и ознакомления с тенденциями.

На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию, по предварительной оценке, в третьем квартале 2020 снизился на 23,6%, по сравнению с уточненными данными за тот же период 2019 года, и составил 302,6 миллиона долларов.

Всемирная ассоциация агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) – международная организация, созданная в 1995 году Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию UNCTAD. В настоящее время WAIPA насчитывает более 170 организаций-членов из 130 стран мира. Основная миссия WAIPA – способствовать и развивать сотрудничество между его агентствами-членами, делиться опытом стран и регионов в привлечении прямых иностранных инвестиций, предоставлять доступ к различным источникам данных.

Агентство "Производи в Грузии" с 2014 года поддержало 359 производственных проектов, в результате которых в стране появилось более 13 тысяч рабочих мест. В том числе за прошедший год было профинансировано 85 проектов, что на 31% больше по сравнению с 2018 годом. На 19% выросли и инвестиции со стороны частного сектора.

Инвестиционное направление агентства "Производи в Грузии" – Invest in Georgia получит возможность поделиться своим опытом с разными странами и приобрести новых партнеров для дальнейшего сотрудничества. Вместе с тем, сможет принять участие в международных конференциях и семинарах, чтобы ознакомиться с новыми тенденциями.