10:21 02 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9909
  • 100 RUB4.3625
  • USD3.3048
Поиск
Логотип государственной программы Производи в Грузии

Грузия стала членом Всемирной ассоциации агентств по поощрению инвестиций

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1667)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210202/250769478/Gruziya-stala-chlenom-Vsemirnoy-assotsiatsii-agentstv-po-pooschreniyu-investitsiy.html

В Грузии вступление в WAIPA назвали шагом на пути для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузия благодаря специальному проекту государственного агентства "Производи в Грузии" – Invest in Georgia, стала членом Всемирной ассоциации агентств по поощрению инвестиций – WAIPA, информацию распространяет агентство "Производи в Грузии".

Как отмечают в агентстве, это важный шаг для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну и ознакомления с тенденциями.

  • На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию, по предварительной оценке, в третьем квартале 2020 снизился на 23,6%, по сравнению с уточненными данными за тот же период 2019 года, и составил 302,6 миллиона долларов.

Всемирная ассоциация агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) – международная организация, созданная в 1995 году Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию UNCTAD. В настоящее время WAIPA насчитывает более 170 организаций-членов из 130 стран мира. Основная миссия WAIPA – способствовать и развивать сотрудничество между его агентствами-членами, делиться опытом стран и регионов в привлечении прямых иностранных инвестиций, предоставлять доступ к различным источникам данных.

  • Агентство "Производи в Грузии" с 2014 года поддержало 359 производственных проектов, в результате которых в стране появилось более 13 тысяч рабочих мест. В том числе за прошедший год было профинансировано 85 проектов, что на 31% больше по сравнению с 2018 годом. На 19% выросли и инвестиции со стороны частного сектора.

Инвестиционное направление агентства "Производи в Грузии" – Invest in Georgia получит возможность поделиться своим опытом с разными странами и приобрести новых партнеров для дальнейшего сотрудничества. Вместе с тем, сможет принять участие в международных конференциях и семинарах, чтобы ознакомиться с новыми тенденциями.

Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
© Sputnik
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Темы:
Экономика Грузии (1667)
Теги:
Экономика, Инвестиции, Производи в Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото
От Коза ностра до Ндрангеты. Как устроен мафиозный клан? - видео
От "Коза ностра" до "Ндрангеты". Как устроен мафиозный клан? - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться