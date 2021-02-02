Один из ресторанов в Батуми "нарвался" на крупный штраф

Инспекция труда зафиксировала в ресторане социальное мероприятие с участием более десяти человек, за что на его владельца наложен штраф в 10 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В результате планового мониторинга департамент инспекции труда Минздрава Грузии выявил в Батуми факт незаконной экономической деятельности.

В ресторане на улице Кобаладзе было зафиксировано социальное мероприятие с участием более десяти человек, что недопустимо по действующим ковид-ограничениям, сообщает инспекция труда.

Ресторан был оштрафован на 10 тысяч лари (более 3 тысяч долларов).

Инспекция труда в непрерывном режиме продолжает мониторинг исполнения рекомендаций и призывает общество и бизнес-сектор к соблюдению рекомендаций для улучшения эпидемиологической картины.

С 1 февраля в Аджарии дано разрешение на работу объектам общественного питания открытого типа, но с соблюдением установленных правил. Также в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновилась работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров. Что касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави, то здесь речь идет об открытии лишь ТЦ и непродовольственных магазинов.