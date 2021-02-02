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Яблоки

Экспорт грузинских яблок вырос в 13 раз – почти все вывезено в Россию

© photo: Sputnik / Evgeny Panasenko
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (197)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210202/250773280/Eksport-gruzinskikh-yablok-vyros-v-13-raz--pochti-vse-vyvezeno-v-Rossiyu.html

За полгода в Россию было вывезено 96% от общего количества экспортированных из Грузии яблок, сообщает Минсельхоз

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. За полгода из Грузии было экспортировано 9,8 тысячи тонн яблок на сумму 4,2 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Экспорт яблок с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года в 13 раз превзошел показатели по сравнению с тем же периодом 2019/2020 годов, а стоимость экспорта выросла на 3,8 миллиона долларов.

Батуми в снегу зимой - Батумский морской порт
© Sputnik / Seyran Baroyan
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По данным Минсельхоза, яблоки, собранные в 2020 году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (9,4 тысячи тонн). Оставшаяся небольшая часть уехала в Казахстан, Армению, Венгрию, Туркменистан, Сингапур и Гонконг.

Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа содействия закладке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям 0,1 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. К программе помощи в реализации нестандартных яблок подключены 14 компаний.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (197)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия


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