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Пассажирский самолет на стоянке в аэропорту

Pegasus начинает регулярные полеты из Стамбула в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1669)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210202/250775119/Pegasus-nachinaet-regulyarnye-polety-iz-Stambula-v-Tbilisi.html

Рейсы по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул авиакомпания будет осуществлять ежедневно, начиная с 11 февраля

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines возобновляет прямые рейсы из Стамбула в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Объединения аэропортов Грузии.

Самолет в небе
© photo: Sputnik / Marina Listseva
Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля

Полеты по маршруту Стамбул – Тбилиси – Стамбул будут выполняться ежедневно с 11 февраля.

По данным Агентства гражданской авиации страны, в феврале Грузия будет осуществлять регулярные авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта в 12 стран. На данный момент из Грузии и обратно можно полететь в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Австрию, Катар, ОАЭ, Армению, Турцию, Украину, Казахстан и Белоруссию.

Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение по всем направлениям с 1 февраля. Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен несколько раз.

Темы:
Экономика Грузии (1669)
Теги:
авиасообщение, Турция, Грузия


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