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Мандарины готовые к экспорту

Грузия вывезла 38 тысяч тонн мандаринов за рубеж

Photo: Courtesy of Ministry of Agriculture of Georgia
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (198)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210203/250778794/Gruziya-vyvezla-38-tysyach-tonn-mandarinov-za-rubezh.html

По сравнению с прошлым сезоном экспорт оранжевых плодов увеличился на 23 процента, а доход страны – на 15 процентов

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 38 тысяч тонн мандаринов на сумму 18,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.

С 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано на 7 тысяч тонн (23%) оранжевых плодов больше, а стоимость увеличилась на 2,5 миллиона долларов (15%).

Яблоки
© photo: Sputnik / Evgeny Panasenko
Экспорт грузинских яблок вырос в 13 раз – почти все вывезено в Россию

Мандарины, произведенные в 2020 году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (22 тысячи тонн), Армению (8,3 тысячи тонн) и Украину (5,3 тысячи тонн).

Помимо этих стран, экспорт осуществляется в Молдову, Туркменистан, Беларусь, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

По информации ведомства, урожай цитрусов в Аджарии не очень большой, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (198)
Теги:
мандарины, Сельское хозяйство, Грузия


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